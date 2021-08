Concours : Gagne 1x2 billets pour le spectacle à guichet fermé de Billie Eilish

Nous vous envoyons, toi et ton accompagnant, au concert à guichet fermé de Billie Eilish.

La superstar Billie Eilish vient enfin au Hallenstadion de Zurich le 2 juillet 2022. Son premier titre, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?", s'est hissé au sommet des charts suisses début 2019 et reste dans le top 30 à ce jour. La dernière fois que la jeune femme de 19 ans s'est produite à la Halle 622, c'était en 2019, les billets s'étant vendus en un rien de temps. Le scénario s’est reproduit pour son concert en 2022.