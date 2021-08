Concours : Gagne 1x2 tickets pour le concert privé de Sam Himself

La plateforme de vente en ligne suisse Ricardo envoie son #RicardoBus en tournée dans le cadre de sa campagne estivale «rendez-vous d’été". Nous t’enverrons, avec un accompagnant, à un concert privé exclusif de Sam Himself le 17 septembre.

La plateforme de vente en ligne suisse Ricardo a lancé cette année sa campagne d'été sous la devise «rendez-vous d’été". Comme élément de la campagne à 360 degrés, Ricardo a spécialement acheté une VW T2, l'a entièrement restaurée et l'a équipée avec goût. Le matériel utilisé pour la rénovation ainsi que l'équipement de réfrigération ont été achetés sur la plateforme de l'entreprise ou d'occasion. Ricardo est maintenant heureux d'offrir à ses membres ce campeur culte orange le temps d'un week-end par personne. Les #RicardoBus-Weekends sont proposés alternativement sous la forme d'une vente aux enchères à partir d'un franc et sous la forme d'une ultime affaire à prix fixe pour 222 francs. En plus de l'utilisation du camping-car, les heureux gagnants recevront également des formules supplémentaires à thème comme : romance, famille, fête, cinéma en plein air et autres qui garantiront la bonne ambiance dans le #RicardoBus ainsi que des expériences uniques en plein air.