Concours : Gagne 2 billets pour la première édition de The Beat Neuchâtel !

Participe au concours et tente de gagner deux entrées pour voir Maes, Koba LaD, Soso Maness, Gazo et SDM.

La première édition du Beat Festival à Neuchâtel se tiendra le samedi 27 novembre aux Patinoires du Littoral. Après deux reports de dates en raison de la pandémie de coronavirus, le rendez-vous hip hop le plus attendu de Suisse romande fera enfin ses premières gammes sur les rives du lac de Neuchâtel avec un line up inédit emmené par Maes, Koba LaD, Soso Maness, Gazo et SDM. Cinq concerts pour une soirée festive, unique et sans restrictions sanitaires, à condition de présenter un certificat Covid pour entrer au festival. Pour l’occasion, nous mettons en jeu une poignée de places ! Prêts pour le retour du turn up?