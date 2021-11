Concours : Gagne 2 billets pour Montreux Oniria Festival

Toi et ton accompagnant aurez peut-être la chance de profiter du Festival Oniria, qui aura lieu les 26 et 27 novembre 2021.

Au programme cette année :

Vendredi 26 novembre : le meilleur des années 90’s et 2000’s avec Manu (Rouge FM) et les lives de t.A.T.u "All the things she said" et Yannick « ces soirées là ».