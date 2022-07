Concours : Gagne 2 des 10 billets de train à destination de l’Autriche en 1ère classe

Envie de shopping, de spécialités typiques des cafés viennois et de paysages montagneux dignes des contes de fées? Les CFF te font gagner un voyage pour deux personnes en 1ère classe - confortable et écologique. Participe dès maintenant à notre concours!

1 / 1 St. Gilgen, Wolfgangsee. © 2015 SALZKAMMERGUT STMG / Wolfgang Stadler

Les voyages en train sont plus que jamais d’actualité. Avec l’importance croissante de la durabilité, les voyages internationaux en train ont de plus en plus de succès. Chaque jour, un train part de Suisse pour se rendre en Autriche toutes les deux heures.

Qu’il soit question de merveilles architecturales ou des Mondes de cristal de Swarovski, d’une visite du château de Sissi l’impératrice ou d’un périple sur les traces de Mozart, l’Autriche est riche de lieux à découvrir et à admirer. Aucune autre manière de voyager n’est aussi confortable et écologique que le train.

Comparé aux autres moyens de transport, le rail est en première position en matière de durabilité. Pour un voyage aller-retour à Vienne, on économise environ 260,6 kg de CO2 par personne par rapport à la voiture. Et par rapport à l’avion, c’est 298 kg de CO2. Et en plus, le confort est maximal. Tu arrives directement au centre-ville, tu peux prendre autant de bagages que tu veux et tu disposes d’un siège attribué.

Pour se rendre en Autriche, le train est une option de choix pour les passagers souhaitant voyager tranquillement et commencer leurs vacances dès la montée à bord; mais ceux qui doivent finir quelques tâches professionnelles avant d’arriver ne seront pas en reste grâce au wi-fi gratuit. Au DoN’s, situé dans la voiture-restaurant, tu découvriras une offre culinaire de grande qualité et des spécialités régionales autrichiennes. Tu pourras également profiter de divertissements sur le portail Railnet de la ÖBB (Österreichische Bundesbahnen). Tu arriveras reposé/-e et prêt/-e pour une journée riche en événements.

Pas mal, non? En collaboration avec les CFF, nous mettons en jeu par tirage au sort 5 x 2 billets aller-retour entre la Suisse et l’Autriche d’une valeur de CHF 500.– par billet. C’est toi qui décides de la date et de la destination. Les billets peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2023 dans n’importe quelle gare de Suisse et à destination de la gare de ton choix en Autriche ainsi que pour le retour correspondant. Important: nous recommandons aux voyageurs de se tenir informés de la réglementation actuellement en vigueur avant d’arriver dans le pays. Les gains ne peuvent pas être convertis en espèces.