Concours : Gagne 2 pass VIP pour Legends of Space

Tente de gagner tes pass VIP d’une valeur de 2’000 francs chacun pour le Meet & Greet, le 18 ou 19 mars 2022, au SwissTech Convention Center, à Ecublens.

Legends of Space réuni les plus grandes légendes de la conquête spatiale pour un spectacle exceptionnelle qui te fera voyager à travers le passé, le présent et l’avenir de l’exploration spatiale. Au Meet & Greet, tu auras la chance de rencontrer ces légendes.