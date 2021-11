Concours - Gagne 4x2 tickets sponsors pour le match de Bundesliga FC Bayern contre VfL Wolfsburg le 17 décembre 2021

Le numéro un mondial des compagnies aériennes est depuis 2018 le partenaire officiel Platine du FC Bayern Munich et s'est ainsi assuré un partenariat de longue durée avec le club de Bundesliga, qui vient compléter un portefeuille déjà impressionnant d'alliances sportives mondiales. Dans le cadre du partenariat entre le Rekordmeister et la compagnie aérienne primée, le logo de Qatar Airways figure notamment sur la manche du maillot du FC Bayern. Le partenariat avec le FC Bayern Munich et des événements sportifs mondiaux tels que la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ témoigne de l'engagement de Qatar Airways en faveur d'événements qui non seulement génèrent des performances sportives de haut niveau, mais rassemblent également les gens.