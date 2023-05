Concours: Gagne des billets pour le Migros Hiking Sounds, à Stoos

Le Migros Hiking Sounds revient cette année encore et te proposera pleins de randonnées ! Avec les sites d'Ascona, Schwarzsee, Crans-Montana, Stoos, Wildhaus, Meiringen-Hasliberg, Madrisa Klosters, Moosalpregion et Sainte-Croix, toute la Suisse sera à nouveau en proie à la fièvre de la randonnée. Grâce à des grands noms de la musique suisse comme Lo & Leduc, Bligg, Loco Escrito ou encore Stress, il y en aura pour tous les goûts musicaux.

Le funiculaire le plus raide du monde t'emmène à Stoos. Surplombant le lac des Quatre-Cantons, le Migros Hiking Sounds te permettra de profiter d'une vue à couper le souffle sur les montagnes environnantes. Arrivé en haut, tu pourras danser et chanter sur les tubes de Luca Hänni, Stubete Gäng et bien d’autres. Tu ne veux pas manquer cette expérience ? Alors participe maintenant au concours et gagne, avec un peu de chance, deux billets pour le week-end à Stoos !