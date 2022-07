Concours : Gagne deux billets pour l’avant-première de la série « House of the Dragon »

Participe à notre concours et tu partiras peut-être à Paris le 22 août prochain pour découvrir en avant-première la série « House of the Dragon ». En plus des billets d’entrée, tu recevras un bon de CHF 750.- pour le voyage et un abonnement blue Premium.

Prequel de la série phare épique « Game Of Thrones », « House of The Dragon » se déroule 200 ans avant la chute du Trône de Fer et revient sur le règne de la dynastie des Targaryen et de ses non moins célèbres dragons qui régnaient alors dans le ciel de Westeros.



Une nouvelle guerre de succession et de trahisons, mais aussi de dragons s’annonce… Le début de la fin pour les Targaryen.

Les 10 épisodes de « House of the Dragon » seront diffusés dès le 22 août, à 3h00 simultanément en Suisse et aux États-Unis (sur la chaîne OCS). En Suisse, ils seront diffusés sur blue TV avec l'abo blue Premium.