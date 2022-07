Concours : Gagne deux billets pour Paléo 2022

Le Paléo Festival c’est d’abord un événement musical majeur en Europe avec six jours et six nuits de musique et de spectacles, répartis sur sept scènes aux caractères variés. À la fois tremplin pour jeunes talents et plateau de consécration pour des têtes d’affiche, Paléo est ouvert à tous les styles musicaux, ainsi qu’aux arts du cirque et de la rue.