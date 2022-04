Concours : Gagne deux billets pour Polymanga

Tente ta chance pour gagner deux billets pour une journée à Polymanga qui aura lieu du 15 au 18 avril 2022, au 2m2c, à Montreux.

Polymanga, c’est le plus grand événement suisse sur la culture pop, les jeux vidéos et les mangas ! En 2019, ce sont plus de 40’000 visiteurs qui s’y sont rendus !

Chaque année à Pâques, Polymanga réunit familles et amis pour voir, sur 18’000 m2, le meilleur du divertissement. Cette année, ce ne sont pas moins de 50 invités qui sont attendus. Il y aura des concerts, des projections, des youtubeurs, des webseries, plus d’une dizaine de tournois de jeux vidéo, un showroom éditeur, 4 défilés de cosplay, du karaoké... et plein d’autres choses, sans oublier une grande galerie de shopping !

Pour plus d’information sur le programme : polymanga.com.

PS: en plus des billets journaliers, en participant à ce concours, tu pourras peut-être gagner 2 pass valables pour les 4 jours !