Concours : Gagne deux billets pour voir le duo McFly et Carlito

Tente ta chance et gagne deux entrées pour le concert des youtubeurs qui aura lieu le 15 mai 2022, à la Salle des Fêtes de Thônex, à Genève.

Connus notamment pour leur vidéo avec Emmanuel Macron ou leur traversée de la Méditerranée à la rame, on a tendance à oublier qu’avant d’être youtubeurs, McFly et Carlito étaient musiciens. L’un guitariste, l’autre batteur. Ensemble ils rêvaient d’une vie de musique lorsqu’ils étaient au lycée il y a quinze ans. Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité, puisqu’ils ont sorti leur tout premier album le 10 décembre 2021 et ont depuis entamé une tournée qui passera par Genève le 15 mai prochain.