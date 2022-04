Concours : Gagne deux entrées pour Balélec

Tente ta chance pour gagner deux entrées pour Balélec qui aura lieu le vendredi 13 mai 2022, à l’EPFL à Lausanne.

Depuis 1981, Balélec a donné son maximum pour réjouir ses festivalières et festivaliers. La nuit du 13 mai 2022, et après 2 ans d’absence, le plus grand festival estudiantin d’Europe revient pour sa 40e édition et réveillera le campus de l’EPFL.