CONCOURS : Gagne deux invitations pour le concert d'Elton John à Zurich

Nous t'envoyons, toi et la personne de ton choix au concert du 6 octobre 2021.

Les 5 et 6 octobre, la superstar Elton John sera en concert en Suisse. Apparemment, sa toute dernière tournée n'est pas assez longue. La superstar a donc confirmé 16 dates européennes supplémentaires, dont une à Zurich.



L'incontournable artiste de 72 ans a en effet prolongé sa tournée d'adieu, amenant une touche de glam rock à ses coups de génie intemporels tels que "Rocket Man", "I'm Still Standing" et "Your Song" et bien d'autres tubes avec un concert somptueux au stade couvert de l'Hallenstadion.



Si tu rêves de voir ou revoir Elton John en live, inscris-toi dès maintenant sur my20minutes.ch et tente de gagner deux billets pour le concert du 6 octobre avec la personne de ton choix.