Concours : Gagne maintenant 1x2 billets pour le concert des Rolling Stones

Nous vous offrons, à toi et la personne de ton choix, vos billets pour le concert des Rolling Stones du 17 juin au Wankdorf, à Berne.

"The Rolling Stones" est un groupe de rock anglais fondé en 1962. Il compte parmi les groupes les plus durables et les plus prospères de l'histoire du rock. Le groupe a été admis au "Rock and Roll Hall of Fame" en 1989. Ils sont classés au quatrième rang des 100 plus grands musiciens de tous les temps.