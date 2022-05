Concours : Gagne maintenant 2 billets pour le concert d’Elton John

Nous t’envoyons, avec la personne de ton choix, au concert d’Elton John à Berne, au Stade de Suisse, le 1er juin 2022.

Quand on pense à Elton John, on pense d'abord à ses grands succès comme "Rocket Man", "Candle in the Wind" ou "Can You Feel the Love Tonight". Il est également célèbre pour ses tenues colorées et ses lunettes extravagantes de toutes formes et couleurs. Elton John a déjà été deux fois lauréat d'un Oscar. Il fait en outre partie des 100 plus grands chanteurs et auteurs-compositeurs de tous les temps.