Concours : Gagne maintenant 2 billets pour le concert des Caravan Palace

le 10 novembre à l’Alhambra, Genève

La virtuosité musicale du groupe, alliée à son énergie et à sa joie de vivre, est évidente et a fait ses preuves dans les plus grands festivals tels que Coachella, Glastonburry, Les Vieilles Charrues, Rock en Seine, Bestival, Boomtown, Paléo Festival, etc.