Concours - Gagne maintenant 2 des 20 billets pour le concert d'Ed Sheeran !

Après sa tournée "Divide" de 2017 à 2019, qui est restée dans la légende des concerts comme la plus réussie de tous les temps, la superstar s'est retirée du monde de la musique. On n'a pas entendu un seul mot du musicien pendant deux ans. Au début de l'été, la rédemption tant attendue est enfin arrivée avec l'hymne de fête "Bad Habits" et l'annonce de son nouvel album "=", qui sortira en octobre. Aujourd'hui, un autre moment fort attend ses fans locaux : Ed Sheeran vient à nouveau en Suisse.