Concours : Gagne maintenant 2 des 40 billets pour le concert de Shawn Mendes

Nous vous enverrons toi et un accompagnant au concert de Shawn Mendes.

Le 10 mai 2022, la superstar Shawn Mendes viendra au Hallenstadion de Zurich. Sa première sortie à l'été 2014, la chanson "Life of the Party" est devenue la chanson la plus partagée de la semaine sur Twitter et s'est également hissée dans les charts canadiens et américains. Le 4 décembre 2020, il a sorti son quatrième album studio intitulé "Wonder". En plus du single du même nom, il a sorti la chanson "Monster" avec Justin Bieber.