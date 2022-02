Concours : Gagne maintenant tes billets pour le spectacle de Yann Marguet

Tente ta chance de gagner 2 entrées pour sa première tournée, dans la ville romande de ton choix.

Stoppée, à cause de la crise sanitaire, la tournée de l’humoriste suisse reprend son cours. Au programme, les six dernières représentations de son seul-en-scène. Tente de gagner tes places pour la date et le lieu de ton choix dès maintenant.