Concours - Gagne ta soirée du samedi au festival Rock Oz'Arènes

Lorsque la première édition du nouveau concept du Festival Rock Oz’Arènes fut lancée en 1995, (intitulé Rire & Rock de 1992 à 1994) qui aurait pu imaginer que ce nouveau-né allait si bien prospérer pour devenir un grand ado ? Un ado turbulent, mais déjà solide comme un vieux briscard. Depuis plus de vingt ans, le festival Rock Oz’Arènes s’affirme comme une institution incontournable de la scène romande, suisse et européenne. Avec un public toujours plus nombreux, la présence des meilleurs artistes suisses et internationaux et une atmosphère inégalable, il s’est créé son propre label de qualité. Venir une fois dans les Arènes d’Avenches pour un concert, c’est vivre à coup sûr un moment fort dans un lieu, où, il y a deux millénaires, lions et gladiateurs gallo-romains s’affrontaient. Aujourd’hui, le festival vogue vers sa nouvelle édition, qui se déroulera comme chaque année au mois d’août.