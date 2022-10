Concours : Gagne tes billets pour Amel Bent

Tente ta chance et gagne peut-être deux entrées pour le concert d’Amel Bent au Théâtre du Léman, à Genève, le samedi 5 novembre 2022.

Après plus de sept ans d’absence sur les scènes helvétiques, Amel Bent est de retour à Genève. Depuis son passage dans La Nouvelle Star qui l’a révélée au grand public en 2004, Amel Bent n’a de cesse de collectionner les succès.

Après avoir marqué 2020 avec le titre « Jusqu’au bout », puis 2021 avec l’incontournable « 1,2,3 » en duo avec Hatik, Amel Bent vient tout juste de publier un nouvel opus, intitulé « Vivante ». On y retrouve notamment des titres avec Dadju, Vitaa et Imen Es. Un album plein de fraîcheur et d’élégance, à découvrir sur scène.