Concours : Gagne tes billets pour Clara Luciani

Intitulé fort à propos « Cœur », le nouvel album sort le 11 juin et chante la passion qui dévore, les balades à deux, l’amitié ou le Sud. Après l’emblématique Grenade, Clara Luciani continue à y défendre avec force ce qui anime les femmes de son temps et rappelle que l’amour ne cogne que le cœur.

En mars 2020, la pandémie de Coronavirus arrête net Clara Luciani dans le bel élan qui la porte depuis la sortie de « Saint-Victoire », son premier album certifié triple platine. Après plus de 200 concerts, elle se retrouve au repos forcé et met cette parenthèse à profit pour réaliser un nouvel album qui célèbre la vie et fait la synthèse d’une inspiration qui puise autant dans la chanson, que le rock, les cascades de cordes et l’énergie du disco.