Concours : Gagne tes billets pour Ed Sheeran à Paris, voyage et hébergement inclus

L'année dernière, Ed Sheeran a appris la triste nouvelle que sa femme enceinte était atteinte d'une tumeur pour laquelle il n'existe aucun traitement. Au cours du même mois, le meilleur ami d'Ed, Jamal, est décédé. Ed Sheeran était au bord du gouffre. Il a sombré dans la dépression et l'anxiété. La musique est devenue sa thérapie. Ed citait : "I felt like I was drowning, head below the surface, looking up but not being able to break through for air". Il a transposé ce message fort dans sa musique et a mis sur pied un chef-d'œuvre musical unique.