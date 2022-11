Concours : Gagne tes billets pour Joey Bada$$

Originaire de Brooklyn, New York, Joey Bada$$ est l’un des rappeurs les plus convoités de l’industrie musicale.

À seulement 17 ans, sa carrière décolle lorsqu’il publie sa première mixtape « 1999 ». Mixtape qui fusionnait le New York grinçant du passé avec les compétences techniques du présent. Suivent alors d’autres mixtapes et deux albums, « B4.DA.$$ » sorti en 2015 et qui s’est hissé en tête des classements hip-hop, et « All-Amerikkkan Badass », dévoilé en 2017.