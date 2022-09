Concours : Gagne tes billets pour la Nuit du Court métrage de ton choix

Au menu: la crème (double) des courts métrages 100% suisses dans « Swiss Shorts » ; puis « Sororité » qui met à l’épreuve la notion de solidarité féminine dans quatre courts métrages internationaux ; une sélection de trois courts métrages thématiques sur la persévérance, le skateboard et la liberté dans « Tomber, se relever, continuer » ; et un programme de clôture plein d'humour avec deux films d’horreur-mais-pas-trop dans « SOS Fantômes ». Au total, 15 films courts et une Première inédite qui vous feront rire et rêver toute la Nuit!