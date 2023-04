Concours: Gagne tes billets pour le concert de Wax Tailor

Unique date en Suisse

Wax Tailor ne s’est jamais laissé cloisonner par les genres musicaux. Productif à souhait avec ses 6 albums studio et plus de 800 concerts, l’artiste aux multiples récompenses et collaborations fructueuses foulera la scène des Docks après une date manquée en 2021. L’occasion rêvée de danser face à face avec le maestro français de l’electro hip hop. Vibes délicieusement rétros, clins d’oeil cinématographiques, références sociales et culturelles, le projet est universel, rassembleur, précieux.