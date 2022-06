Concours : Gagne tes billets pour le film de ton choix à l’Open Air de Vevey

Participe au concours et, avec un peu de chance, tu remporteras deux invitations pour le cinéma en plein air qui aura lieu du 13 juillet au 13 août, sur la Place Scanavin, à Vevey.

Cet été, le cinéma Open Air de Vevey revient dans son format original, du 13 juillet au 13 août, au cœur du magnifique cadre de la vieille ville de Vevey. L'un des plus grands cinémas en plein air de Romandie avec son écran géant et 800 places assises te permettra de profiter d’une expérience unique.



Côté programmation, près de 25 projections sont prévues sur les pavés de la place Scanavin: des avant-premières, des sorties de l'été ainsi que des soirées spéciales à thèmes ! Viens, par exemple, (re)découvrir : Thor : Love and Thunder (sortie de l'été), Les Minions 2 (sortie de l'été) ou encore Princesse Mononoké (soirée spéciale)



Le programme complet et toutes les infos sont disponibles sur le site du partenaire :

https://cinerive.com/OpenAir2022



Ouverture du site, des caisses et de la terrasse dès 20h00, début des projections au crépuscule.