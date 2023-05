pour le Rivella Pedalo Festiva: Gagne tes billets pour le Rivella Pedalo Festival à Lausanne

A vos pédalos, prêts, partez ! Le Rivella Pedalo Festival est de retour avec un line-up prometteur: Caroline Alves et Buds. A eux deux, ils vont faire trembler le lac Léman ! Tu trouveras toutes les informations sur le festival ici .

Grâce à 20 minutes, tu remporteras peut-être un pédalo pour 4 personnes. Une fois sur ton pédalo, tu pourras choisir le concert auquel tu souhaites assister. N’hésite plus et clique sur le bouton ci-dessous pour t’inscrire. On croise les doigts pour toi !