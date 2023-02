Concours : Gagne tes billets pour Loco Escrito

Suite à un premier passage très remarqué sur la scène des Docks en 2021, Loco Escrito sera de retour pour le plus grand plaisir de ses fans. Avec sa pop teintée de nuances latino, Nicolas Herzig, de son vrai nom, sait naviguer comme personne entre des titres nostalgiques et d’autres plus festifs et dansants. Un mélange subtil entre émotions et décontraction que l’artiste zurichois aux racines colombiennes a parfaitement su illustrer dans l’album Fernando – nommé d’après son papa décédé.