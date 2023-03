Concours: Gagne tes billets pour P!NK à Munich, transport et hôtel inclus

L’icône américaine de la pop, P!NK vient tout juste de sortir « TRUSTFALL », un nouvel album gavé de hits avec entre autres « Never Gonna Not Dance Again », « When I Get There » et « TRUSTFALL ». Pour célébrer dignement cet opus, P!NK débutera prochainement une tournée internationale qui fera une halte à l’Olympiastadion de Munich, le 5 juillet 2023. A cette occasion, nous t’invitons - avec la personne de ton choix - à aller assister à ce show exceptionnel.