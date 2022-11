Concours : Gagne tes billets pour Polaris Festival

Tente ta chance et gagne peut-être 2 billets pour participer au Polaris Festival, qui se déroulera les 18-19 et 25-26-27 novembre 2022, à Verbier.

Polaris est un festival des musiques actuelles et électroniques qui se déroule dans un cadre exceptionnel, dans les hauts de la station de Verbier. Le festival accueille des artistes de renommée internationale dans une ambiance exclusive et immersive unique. Rendez-vous les 18-19 et 25-26-27 novembre prochains à Verbier !