Concours : Gagne tes billets pour The Beat Neuchâtel #02

Après le maestro du genre Vald et les jeunes loups Green Montana et Ashe 22 déjà dévoilés ce printemps, The Beat annonce le phénomène du moment Ziak, l’emblématique Zola ainsi que le bourreau des coeurs et roi des featurings Tiakola. Six « vrais » concerts pour plus de six heures de turn-up et de liesse dans l’arène surchauffée des Patinoires du Littoral.