Concours : Gagne tes billets pour The Beat #06

Tente ta chance et gagne peut-être deux billets pour la sixième édition genevoise de The Beat qui aura lieu à l’Arena de Genève, le samedi 28 janvier 2023.

La soirée s'annonce d'ores et déjà mémorable avec, au programme, les performances de l’orfèvre du rap Josman, le fer de lance de la drill made in France Gazo, de la nouvelle égérie des médias Tiakola et son flow magique, du duo aux stats affolantes Djadja & Dinaz, de Kerchak et ses lyrics acérées et de Bu$hi, symbole de la nouvelle génération.