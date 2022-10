Concours : Gagne tes billets pour The Cure

Comptabilisant plus de 1'500 concerts et 13 albums studio en 42 ans de carrière, le groupe emblématique The Cure prend la route en 2022 pour une tournée mondiale exceptionnelle et dévoile un nouvel album.

Pour la première fois depuis 25 ans, les Britanniques se produiront dans une salle romande. Là où la plupart de ses contemporains se sont perdus, séparés ou affadis en route, The Cure a su garder son inspiration intacte, tout en devenant un véritable géant du rock mondial. Après un passage électrisant lors de l’édition 2019 du Paléo Festival et une intronisation au Rock n’Roll Hall of Fame, Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell et Reeves Gabrels semblent être insatiables et prêts pour de nouvelles performances scéniques.