Concours : Gagne tes billets pour le Venoge Festival

Participe au concours et, avec un peu de chance, tu remporteras deux billets pour la soirée de ton choix au Venoge Festival qui a lieu du 17 au 21 août 2022, à Penthaz.

En 2022, le Venoge Festival aura lieu pour la première fois à Penthaz. Au programme, cinq soirées pour cinq ambiances différentes, avec en tête d’affiche : Iggy Pop, Madness, Don Diablo, Calogero, Julien Clerc, Vitaa, Slimane ou encore Dadju, Amel Bent et Hatik.

Et pour te satisfaire au mieux, tu peux choisir la soirée pour laquelle tu aimerais gagner tes billets. Retrouve le programme entier ici et pour plus d’informations : le site du partenaire.