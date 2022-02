Concours : Gagne tes billets pour le concert d’Eddy de Pretto

Tente ta chance pour gagner deux entrées pour le concert d’Eddy de Pretto le 31 mars 2022 à la Salle des Fêtes de Thônex, à Genève.

En mélangeant les sonorités du rap et de la soul, Eddy de Pretto a su séduire son public avec son premier album « Cure », sortit en 2018. Il a vendu plus de 300’000 albums et fait déjà plus de 200 concerts en France.