Concours : Gagne tes billets pour Zirkuz

Tente ta chance et tu gagneras peut-être deux billets pour la 1ère édition de Zirkuz qui aura lieu les 11 et 12 novembre 2022, à Bellerive, à Lausanne.

Zirkuz est un festival de musique électronique proposé par AfterSeaon Festival et The LoungeMan au concept unique et novateur qui mixe les mondes du cirque et de la musique électronique.



Durant deux soirées hors de tous les schémas habituels, tu pourras découvrir ce qui ne s’est jamais fait en Suisse ou même en Europe : un chapiteau de 900m2 et 15 artistes de cirque, 10 DJ’s dont 5 internationaux, une mise en scène, une sonorisation et une mise en lumière de très haut vol.