Concours : Gagne tes billets VIP pour le Moon & Stars à Locarno

Nous t’envoyons, avec la personne de ton choix, au festival Moon & Stars à Locarno du 14 au 24 juillet 2022.

Le Moon & Stars Festival a lieu une fois par an et fait partie des festivals les plus connus de Suisse. Il accueille de nombreux musiciens et groupes connus. Passe une soirée d'été inoubliable avec des concerts live exceptionnels. Découvre le programme du festival : https://moonandstars.ch/de/programm