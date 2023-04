Concours: Gagne tes billets pour Balélec

Le 12 mai, le campus de l'EPFL se transformera en un gigantesque festival de musique ! De l’électro, du rock, du rap, du hip-hop, réparti sur 3 scènes live et 1 scène DJ ; plus d’une quinzaine d’artistes et près de 15'000 personnes réunies… Tout cela en une soirée seulement !

Alors n’hésite plus et tente ta chance, c’est le plus grand événement de l’EPFL mais aussi le plus grand festival estudiantin d’une soirée en Europe !