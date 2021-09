Concours : Gagne tes entrées au Caribana Event #4

Toi et ton accompagnant aurez peut-être la chance d'être invités le jeudi 23 septembre à l'Usine à Gaz de Nyon

Deuxième année sans festival, mais pas sans concerts ! Le Caribana te donne rendez-vous pour la quatrième édition des Caribana Events, le jeudi 23 septembre à l’Usine à Gaz de Nyon.

Juin 2022 c’est encore loin, alors pour patienter et se retrouver, Caribana te propose de prolonger l’été avec une programmation qui sent bon le monoï.

Le duo suisse Sophie de Quay débutera la soirée avec leur musique pop accrocheuse, en venant présenter leur nouvel album « Y ». Ensuite, Naomi Lareine de Zurich viendra vous faire bouger avec ses chansons teintées de soul et de R&B. Et pour clore, le français Broken Back connu pour ses titres électro pop dansants et positifs ensoleillera ta fin de soirée.