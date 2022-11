Concours : Gagne tes invitations pour Frida Kahlo

Du 17 décembre 2022 au 19 mars 2023 à Beaulieu Lausanne, l’exposition « Viva Frida Kahlo » présentera le vécu et les œuvres de l’une des artistes les plus emblématiques du 20e siècle. Ses peintures expressives, leur symbolisme, leurs somptueuses plantes et animaux colorés ainsi que ses fameux autoportraits seront dévoilés au public dans cette exposition unique en son genre, alliant des projections vidéos, une narration à la première personne et une bande musicale originale.