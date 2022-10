Concours : Gagne tes invitations pour Montreux Nightmare

Du 27 au 29 octobre, le Centre de Congrès de Montreux se transforme en fête foraine de l'horreur et accueille le plus grand Halloween de Suisse. Une expérience unique au monde attend tout ceux qui oseront s'y aventurer : Dancefloor géant, décors XXL, performers et artistes internationaux (dont Naps, Soso Maness, Nej ou encore Dhurata Dora) et plein d'autres surprises pour faire la fête toute la nuit !