Concours : Gagne ton dossard pour la Spartan Race de Verbier

Mets ton corps à l’épreuve le 19 septembre, à Verbier

Spartan est de retour cette année en Suisse à Verbier les 18 et 19 septembre prochains avec une édition qui va décoiffer, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Que ce soit ta première course ou que tu sois un.e de nos athlètes fidèle, l’édition 2021 te permettra d’atteindre l’objectif que tu t’es fixé.

Au programme 4 courses sur un week-end. Les formats Sprint (5K, 20 obstacles), Super (10K, 25 obstacles), Beast (21K, 30 obstacles) et KIDS (800m – 3.2K) se disputeront tout au long du week-end.

Cette année le Championnat d’Europe Spartan s’arrête à Verbier le samedi 18 septembre, les meilleur.e.s athlètes d’Europe qualifiés s’apprêtent à se défier sur le magnifique terrain de jeu de Verbier au cœur des Alpes valaisannes. Même si vous n’êtes pas qualifiés pour cette course épique, vous avez la possibilité de courir ce tracé exigeant au panorama à couper le souffle sur les vagues dites Open.

Le dimanche 19 septembre sera également bien chargé avec pour commencer, dès le matin, une étape de la Regional DACH Series (Championnat régional Allemagne, Autriche et Suisse) sur le format Super. La course est ouverte à toutes et tous et vous donnera l’occasion de vous mesurer aux meilleurs athlètes de notre circuit ainsi qu’aux majestueuses montagnes de Verbier.

Dimanche après-midi ça sera au tour de la course Sprint de voir une horde de Spartan grimper et dévaler les pentes de Verbier dans la joie et la bonne humeur. Cette course est également ouverte à toutes et tous, c’est le point d’entrée pour toute personne qui veut commencer les courses Spartan.

La Spartan Sprint est une course de 5km et 20 obstacles qui vont changer ta vie. Il s'agit de notre épreuve signature, une aventure rapide qui va t'amener sur des terrains accidentés conçus les novices Spartan Race ou les Spartan de la première heure. C'est le passage obligatoire pour entrer dans le monde Spartan. La Sprint est une course éligible à la Spartan Trifecta.

SONT INCLUS DANS TON LOT

- Ton dossard en course «Sprint», une course organisée à un niveau professionnel.

- Un t-shirt "Finisher" Spartan (seulement si tu finis !).

- Une médaille "Finisher" Spartan (seulement si tu finis !).

- Une Trifecta slice: collecte les 3 morceaux (1 par distance) pendant l'année Trifecta (de Sparte à Sparte) et deviens membre de la tribu Trifecta.

- Des Training Plan gratuits.

- Le Workout Tour gratuit pour te préparer au mieux.

- Une zone Festival avec des animations et pleins de bonnes vibrations.

- Un ravitaillement "After Finish" à la fin de ta course.

- Une puce de chronométrage pour ton temps et ton classement.

- Le droit de te vanter.

- Et bien sûr beaucoup de défis, de plaisir, d’esprit d’équipe, des courbatures, des histoires, des histoires et encore des histoires !

AROO !