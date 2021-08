Concours : Gagne un an de cinéma pour toi et ton meilleur ami

Gagne l'un des 4 forfaits pour un an de cinéma pour toi et ton ami

Après avoir été malheureusement annulée l'année dernière, la Journée du cinéma sera finalement célébrée à nouveau le 5 septembre de cette année : Dans plus de 550 cinémas dans toute la Suisse, tu ne payes que 5 CHF par ticket pour le film de ton choix !

Tu aimes aller au cinéma avec tes amis et ne t’en lasses pas ? Inscris-toi dès maintenant sur my.20min.ch et avec un peu de chance, tu pourras gagner 1 des 4 forfaits pour vous et ton ami cinéphile.