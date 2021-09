Concours : Gagne un élégant vélo Siech Cycles de ton choix !

Admets-le, tu as toujours voulu avoir un vélo Siech à la maison - nous allons rendre cela possible pour toi et faire de toi l'heureux propriétaire d'un vélo tendance.

Laisse le stress de la vie quotidienne derrière toi. Sens le vent, la pluie et le soleil sur ton visage. Embrasse l'agitation urbaine avec le sourire. Avec un Siech, tu te déplaces rapidement dans le trafic urbain - plus vite qu'en voiture, en tram ou en bus.

De la selle aux pédales : La marque suisse de vélos urbains Siech Cycles a ouvert son premier magasin phare dans la Langstrasse de Zurich en août. Jusqu'à présent, ces vélos populaires ne pouvaient être achetés qu'en ligne. Avec son magasin phare situé au cœur de Zurich et aménagé de manière créative, Siech Cycles offre désormais à ses clients un lieu où ils peuvent tester, réparer ou simplement admirer les vélos. Arrête-toi et demande-toi si tu choisirais un Ladybike vert, un fixie noir ou un speedster rouge, parce que 20 minutes t’offre le vélo de ton choix. Avec un peu de chance, tu pourrais gagner celui qui correspond le plus à ton style.