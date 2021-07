Concours : Gagne un rendez-vous inoubliable avec tes amis

Pouvoir enfin se retrouver dans un restaurant. Après des mois d'absence, cela est à nouveau possible en groupe. Et nous t’invitons.

Hasliberg, Alprestaurant Balis, Farbenfrohe Tischdekoration mit Bergblumen in Alprestaurant.

Freunde geniessen «Rendez-vous» - DER TISCH FÜRS WIEDERSEHEN! im Garten des Gasthofs Krone in Blatten bei Malters.

Freunde geniessen «Rendez-vous» - DER TISCH FÜRS WIEDERSEHEN! auf dem Dach des Boutique Hotels Helvetia in Zuerich.

En collaboration avec Suisse Tourisme, nous t’offrons 5 x 1 table pour toi et tes 5 amis pour une visite inoubliable d'un restaurant dans un endroit spécial de votre choix d'une valeur de 500 CHF, que ce soit sous des cerisiers, sur une nacelle en altitude ou sur un toit en pleine ville : Vous avez le choix de l'endroit où se déroulera votre réunion et du lieu qui sera pris en charge. La date limite de participation est fixée au 18 juillet 2021 et le gagnant sera présenté dans 20 minutes.