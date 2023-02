Concours: Gagne un voyage à L.A. pour la sortie du film Super Mario Bros

Concours : Gagne un voyage à L.A. pour la sortie du Super Mario Bros. Le Film

Tente ta chance et tu gagneras peut-être, pour toi et la personne de ton choix, un super voyage de 6 jours dans la ville des stars et des starlettes. Découvre toutes les infos sur ce concours ci-dessous.

Dès avril en exclusivité sur grand écran

Mario est un personnage culte, voire une légende et un morceau d'histoire culturelle. À partir d'avril, Illumination et Nintendo porteront l’histoire du super-plombier moustachu sur grand écran. La première bande-annonce officielle est très prometteuse : Mario et son frère Luigi se retrouvent dans un labyrinthe souterrain qui les mène au royaume magique des champignons. Celui-ci est dirigé par la princesse Peach, rien de moins. Mais ce monde paisible est bientôt ébranlé par Bowser, le méchant roi des tortues, qui veut étendre son pouvoir. Bien entendu, des personnages comme Toad et Donkey Kong sont également de la partie.

Le premier jeu, Super Mario Bros, est sorti en 1985 et depuis, nous le connaissons et l'aimons tous. Aujourd'hui encore, Super Mario est l'une des séries de jeux les plus vendues de tous les temps. 776,8 millions de jeux de la série "Mario" ont été vendus jusqu'en mars 2022, dont 40,24 millions pour le seul premier jeu classique - ce qui constitue à ce jour un record mondial pour les consoles !

Tous les détails sur ton voyage de rêve

Pour fêter la sortie du film comme il se doit, nous t'envoyons, avec la personne de ton choix, à Los Angeles ! En collaboration avec Universal Pictures International Switzerland GmbH, le prix de ce concours inclus :

vol pour deux personnes au départ de Zurich

transfert aller et retour de l'aéroport à l'hôtel

six jours, cinq nuits dans un hôtel 4 étoiles à Hollywood

2 billets pour Universal Studios Hollywood - sois l'un des premiers à découvrir le nouveau Mario World.

Tu trouveras toutes les informations importantes dans les conditions de participation. Participe dès maintenant au tirage au sort et, avec un peu de chance, tu seras bientôt dans l'avion en direction de Los Angeles. Nous croisons les doigts pour toi !