Concours : Gagne un voyage à Paris pour assister au concert de The Weeknd

Tu es un grand fan de The Weeknd et tu souhaites découvrir son dernier album "Dawn FM" en live ? Nous avons l’occasion parfaite pour toi ! Gagne maintenant un voyage pour assister au concert de The Weeknd à Paris le 29 juillet prochain, voyage et hôtel compris, et vis une nuit inoubliable pleine de musique et d'émotions.