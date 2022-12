Concours : Gagne un voyage en train de nuit pour deux personnes à destination de Prague

Le changement d’horaire inclut désormais une liaison de nuit passant par Leipzig et Dresde. Aimerais-tu partir avec la personne de ton choix pour découvrir la «ville aux cent clochers», et ce, de manière confortable et durable? Alors participe dès maintenant à notre concours!

Les voyages en train de nuit et leur faible impact climatique sont plus que jamais d’actualité. Face à la demande croissante de moyens de transport écoresponsables et durables pour se rendre à l’international, les CFF ont pris le taureau par les cornes et sont en train de développer leurs liaisons de jour et de nuit. Le récent EuroNight qui va jusqu’à Prague en passant par l’Allemagne en est le dernier exemple en date. Celui-ci te permet de voyager de manière confortable et écologique.

D’après l’écocomparateur, ce sont près de 100 kg de CO 2 par personne et par trajet qui peuvent être économisés par rapport à la voiture. Les voyages en train sont non seulement plus durables qu’en voiture ou en avion, mais ils permettent aussi de ne pas se retrouver coincé dans les embouteillages, de ne pas faire la queue pour le check-in et de prendre autant de valises que l’on souhaite. Cerise sur le gâteau, tu économises une à deux nuits d’hôtel: tu arrives le matin en pleine forme et en plein centre-ville pour une journée riche en événements.

Tu pourras découvrir le célèbre château de Prague, la vieille ville historique et les nombreux bâtiments au style baroque. Profite d’une visite touristique en bateau sur la Vltava avant de t’attaquer à d’autres lieux moins connus, mais qui valent le détour comme le Manifesto Market (marché alimentaire), The World of Jellyfish (un musée où l’on peut observer des méduses de toutes tailles) ou le Kafe & Hrnky (un café où l’on peut faire de la poterie).

Pas mal, non? En collaboration avec les CFF, nous te faisons gagner des bons-cadeaux pour un aller-retour en voiture-couchette dans le nouvel EuroNight Canopus qui relie la Suisse à Prague. Les bons-cadeaux peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2023 dans n’importe quelle gare de Suisse à destination de Prague, ainsi que pour le retour correspondant. Les gains ne peuvent pas être convertis en espèces.



Délai de participation: 01.01.2023